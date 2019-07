Opluchting aan de Loolaan: gemeente Apeldoorn schroeft dwangsom van een ton terug tot 180 euro

Vanwege het opslaan van asbesthoudende materialen in bergkasten legde de gemeente Apeldoorn de Vereniging van Eigenaren (VvE) van Lindenhove afgelopen najaar een dwangsom van een ton op. De kasten werden daarbij verzegeld. Omdat desondanks één van die ruimten betreden is, besloot de gemeente de dwangsom op 25 februari ook te innen. Tegen de dwangsom én het verbeuren ervan ging de VvE in beroep.