Opluchting voor kooplui: Apeldoornse warenmarkten mogen doorgaan

Jarige David (9) hoort en ziet zijn klasgeno­ten van Hei & Bos in Hoenderloo voor hem zingen

13:59 David is vandaag 9 jaar geworden. De leerling van IKC Hei & Bos in Hoenderloo werd door zijn klasgenoten toegezongen. Niet op de normale manier, maar in een ‘digitale kring’. ,,Dat is het voordeel van een kleine school’’, zegt directeur Kim Meerema-Schreurs. ,,We kunnen snel schakelen.’’