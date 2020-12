Opmars Fietskoeriers Apeldoorn gaat in de hoogste versnelling

Brandweer redt jongetje (9) dat vastzit op de wc in Apeldoorn: 'Ik dacht: ze komen met een autootje ofzo’

22 december De familie Can in Apeldoorn heeft een memorabele avond achter de rug. De oudste zoon (9) van het gezin besloot - geheel tegen zijn gewoonte in - tijdens een toiletbezoek de deur op slot te doen. Een onverdeeld succes was dat niet: een kwartier later stond namelijk de brandweer op de stoep.