Opmars thuisprostitutie door corona blijft uit in Apeldoorn

De coronacrisis zorgt in Apeldoorn nog niet voor verhoogde risico's in de seksbranche. Dat zeggen burgemeester en wethouders in antwoord op raadsvragen van Groei & Toekomst.

Die partij maakte zich zorgen over de effecten van de coronamaatregelen, doordat eerst sekshuizen werden gesloten en er later ook een verbod werd uitgevaardigd op escort services. Niet alleen zou dat kunnen leiden tot financiële problemen bij de sekswerkers, ook zou de toename van thuisprostitutie kunnen leiden tot veiligheids- en gezondheidsrisico's.

Flink lager

Uit cijfers van de politie is gebleken dat het aanbod van betaalde seks via de bekende sekssites op dit moment flink lager ligt dan buiten de coronatijd, meldt de gemeente. Ook zijn bij de politie geen meldingen binnengekomen van thuisprostitutie. ,,Wel is een toename te zien van advertenties waarin ‘virtual sex’ wordt aangeboden.’’

Verbod

Er is op dit moment geen aanleiding om actief illegale prostitutie te bestrijden, vinden burgemeester en wethouders. Iedereen moet zich houden aan de noodverordening die in de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland is afgekondigd vanwege corona. Daarin is een verbod op fysiek contact opgenomen, geven B en W aan.

Uitstappen

Financieel bijspringen als prostitué(e)s door corona in de knel komen gaat de gemeente niet doen. Dat is niet de manier om thuisprostitutie te voorkomen, vindt burgemeester Ton Heerts. Deze sekswerkers kunnen wel een beroep doen op het uitstapprogramma dat Apeldoorn al een aantal jaren heeft en de prostitutie verlaten. Tijdens de coronacrisis is volgens de gemeente echter geen tendens te zien dat sekswerkers juist nu uit de prostitutie willen stappen.