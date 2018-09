Opnames Boer Zoekt Vrouw bij Veluwsche Stoomtrein Maatschappij

Apeldoor­ners Andy en Melisa naar Dieren voor theater­avond vol 'kleedkamer­hu­mor en baco's'

7:31 Oud-profvoetballer Andy van der Meijde staat zaterdagavond samen met zijn vrouw en ex-Playmate Melisa Schaufeli op de planken in Theater RhederArt in Dieren. Dat doen de Apeldoorners vanwege hun show Andy en Melisa Live on Tour, waarmee de twee nu door Nederland trekken.