Opnieuw 22 woningen in nieuwbouwwijk Havenpark in de verkoop

De bouw van de nieuwe wijk Havenpark in Apeldoorn is in volle gang. Donderdag begint de verkoop van fase 3, waarbij 22 woningen in de verkoop gaan. In het gebied tussen de Stationsstraat, Molenstraat-Centrum en het kanaal/ Havenweg worden zowel huur- als koopwoningen gebouwd.