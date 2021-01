Opnieuw auto door brand verwoest: zesde autobrand van dit jaar in Apeldoorn

Autobranden zijn de laatste anderhalf jaar schering en inslag in Apeldoorn. Vanaf september 2019 gingen er in totaal 37 wagens in vlammen op. Dit nog prille jaar staat de teller al op zes. 2021 was amper begonnen of aan de Imkersdreef stonden al twee auto’s in lichterlaaie. Afgelopen week kwamen de drie van de Nijverheidstraat daar bij, evenals twee brandstichtingen aan de Schotweg. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de branden.