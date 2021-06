Opnieuw autobrand in Apeldoorn, politie vermoedt brandstichting

De autobrand aan de Hazenleger werd rond kwart over twee in de nacht van zondag op maandag ontdekt. De voorkant van de Volvo stond in brand. Hoewel de brandweer het vuur snel onder controle wist te krijgen, heeft de auto forse schade opgelopen.

In de nacht van zaterdag op zondag ontstond brand in een geparkeerde Volkswagen Polo aan de Aristotelesstraat. Ook hier wordt brandstichting vermoed. Begin dit jaar gingen in een paar weken tijd zeven auto's in Apeldoorn in vlammen op en werd gedacht aan een pyromaan. De afgelopen maanden is het relatief rustig op dit vlak.