Opnieuw bezwaar tegen komst Burning Man naar Bosweide in Apeldoorn

,,Laat ik allereerst benadrukken dat we geen bezwaar hebben tegen Burning Man zelf'', benadrukt Theo van Kerkhof, vicevoorzitter van SWMA. ,,Het gaat ons niet om Burning Man, als er een kerkdienst zou worden georganiseerd zouden we ook bezwaar maken. Maar het gaat hier om Natura-2000 gebied, waar strenge regels gelden. Die worden nu aan de kant gezet. Daar maken wij bezwaar tegen.'' Van Kerkhof heeft niet de illusie dat de stichting het festival kan tegenhouden. ,,Waar het ons, net als vorig jaar omgaat, is dat er op deze manier een precedentwerking wordt geschept.''

Zelfde bezwaar

Dat is ook een van de bezwaren die Otto Verkerke, bestuurslid bij wijkvereniging Berg en Bos, heeft. ,,Vorig jaar zijn we gehoord door de onafhankelijke bezwarencommissie. We wilden voorkomen dat er precedentwerking zou optreden, vorig jaar kregen we te horen dat het maar om een keer zou gaan. Dit jaar dienen we precies dezelfde bewaren nog een keer in. Kortom, wij gaan in de verdediging.''