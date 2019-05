Opnieuw duiken er in Apeldoorn bijzondere kastjes op

Eerder dit jaar doken er in en om het Oranjepark al zwarte kastjes op. Nu verschijnen er ook elders in de gemeente Apeldoorn bijzondere kastjes.

Het één heeft echter niets met het ander te maken. De Oranjepark-kastjes dienden als een vleermuizenopvang. Nu gaat het om sensoren waarmee geluid wordt gemeten. Daarmee wil de gemeente inzichtelijk maken in hoeverre ontwikkelingen als de uitbreiding van vliegveld Lelystad, verbreding van de A1 of lagere snelheid op de A50 invloed hebben op geluidshinder in stad en dorp.

Experiment

Voor het experimentele project ‘Smart Geluid Apeldoorn’ worden in totaal aan tien lantaarnpalen verspreid over de gemeente Apeldoorn sensoren opgehangen. Deze zullen decibellen meten via het LoRa-netwerk in Apeldoorn.

Klarenbeek had de primeur. Daar is de eerste sensor opgehangen. De komende weken worden de sensoren getest of alles goed werkt, daarna zal de data die de sensoren genereren voor iedereen te bekijken zijn via een nieuw te openen ‘dataportal’ op www.apeldoorn.nl.