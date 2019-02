Opnieuw hennepkwekerij op industrieterrein Apeldoorn-Noord opgerold

In een koelcel in een pand aan de Laan van de Kreeft werd donderdag de hennepkwekerij gevonden. In de koelcel stonden 1230 hennepplanten. De planten werden na de ontdekking vernietigd. De huurder van de koelcel werd opgepakt.

Teller

De teller van het aantal opgerolde hennepkwekerijen staat sinds de jaarwisseling op vier in Apeldoorn. In de tweede helft van januari werd al een kwekerij met 454 planten in een flatwoning aan de Einsteinlaan ontdekt. In een woning aan de Zichtweg in Apeldoorn-Zuid was het in januari ook raak. Daar werd een plantage met 205 hennepplanten gevonden.