Opnieuw is het raak bij kerstboomkweker Gerrit (57), 2000 bomen vernield met gif: 'Wat komt er nog meer aan?’

Apeldoorn­se kleding­bank kan niet lang genieten van nieuwe minibieb: kastje na paar dagen al weg

Het had zo’n mooie toevoeging voor de buurt kunnen zijn. Maar dat is het maar een dag of vijf geweest: De minibieb van de kledingbank van Stichting Sant’Egidio aan de Oude Beekbergerweg in Apeldoorn is afgelopen nacht ontvreemd. De regionale stichtingsvoorzitter Ronald Dashorst baalt er stevig van: ,,Het verbaast me echt dat iemand dit doet.’’