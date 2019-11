Opnieuw jarenlange celstraffen geëist tegen kopstukken van Apeldoornse criminele bende

Welk lot wacht jihadiste Xaviera S. uit Apeldoorn nu ze terug is?

20:15 Xaviera S. (25) uit Apeldoorn is terug in Nederland. Het Openbaar Ministerie arresteerde haar direct op Schiphol. Ze staat op de Nederlandse terrorismelijst, maar heeft recent - voor lidmaatschap aan IS - al een Turkse celstraf uitgezeten. Kan ze in Nederland nog worden berecht? En, zag ze haar achtergebleven kind weer?