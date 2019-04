Opnieuw ophef over afvalsysteem in gemeente Apeldoorn

Er is wederom verwarring ontstaan rond de invoering van het nieuwe afvalsysteem in de gemeente Apeldoorn. Ditmaal in Ugchelen. Daar vragen ze zich wanhopig af wanneer ze de nieuwe grijze container kunnen verwachten.

Het enige wat de dorpelingen tot dusverre weten is dat ze volgende week vrijdag hun huidige grijze bak aan de weg moeten zetten. Dan zamelt Circulus-Berkel de oude kliko’s in. Huishoudens die hebben aangegeven dat ze hun grijze container willen ‘houden’, krijgen er gratis een nieuw exemplaar van 140 liter voor terug. Wanneer die op de stoep staat; het is voor de Ugchelnaren gissen geblazen.

Geen antwoord

Will Beumer is één van de mensen die in het duister tasten. Daarom besloot hij deze week maar eens te bellen met Circulus. ,,Op de vraag wanneer de kleine container komt, konden ze echter geen antwoord geven. Je mag toch verwachten dat als de ene wordt opgehaald, de andere er binnen een redelijke tijd is’’, vindt hij. ,,Wel gaven ze aan dat er een brief over volgt. Maar wanneer die komt, was ook nog niet bekend. Dat is toch ook raar?”

Hij is niet de enige die vraagtekens zet bij de gang van zaken. ,,Dit soort geluiden heeft ons ook bereikt”, zegt dorpsraadvoorzitter Wineke Blom. ,,Het is best vreemd dat niet bekend is hoe het verder gaat. Zeker voor de oudere mensen. Nee, de communicatie van dit project is niet sterk.”

Brieven

Een understatement. Er is voortdurend sprake van onduidelijkheid. In Osseveld-Woudhuis en Oosterhuizen ontving men onjuiste of helemaal geen informatie. Waar dat nog gedeeltelijk aan externe factoren te wijten was, gingen de gemeente Apeldoorn en Circulus-Berkel zelf de mist in bij de in Ugchelen, Beekbergen, Klarenbeek, Hoenderloo, Loenen en Lieren verspreide brieven. Daarin werd ten onrechte vermeld dat een grijze container de dorpelingen eenmalig 25 euro zou kosten.

Verder veroorzaakte de plaatsing van ondergrondse containers voor restafval commotie. Behalve in Hoenderloo (zie kader), ook in Ugchelen. Inwoners en dorpsraad zouden graag zien dat er één komt op het afvalplein bij de Albert Heijn. Maar de gemeente is daar niet voor te porren. Ze is bang dat die locatie dusdanig populair wordt, dat de container - te - vaak geleegd moet worden.

Ondergrondse container

Blom geeft aan dat niet alles kommer en kwel is. ,,Er wordt ook wel geluisterd en serieus naar alternatieven gekeken. Er waren klachten over de plek van de ondergrondse container aan de Kruisvoorde, die is daarna verplaatst.”

Volgens gemeentewoordvoerder Marcel Pater komt het ook goed met de grijze containers. ,,Als inwoners hebben aangegeven deze te willen behouden, dan krijgen zij in de week van 15 april een nieuwe grijze container van 140 liter.”