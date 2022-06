Opnieuw prijs voor oudste wolvenpaar van de Veluwe: misschien wel vijf welpen erbij

Danny (34) zakte op voetbal­veld in elkaar: ‘Ik zwaaide naar m'n kinderen, daarna is alles zwart’

Voor Danny Koorevaar was het seizoen al voorbij voor het daadwerkelijke competitie-einde. De schrik zat er goed in toen de 34-jarige voetballer van Columbia op 1 mei tijdens de thuiswedstrijd tegen Dalfsen op het veld in elkaar zakte en in het ziekenhuis belandde. Dankzij de bemoedigende resultaten van een recente sportmedische test blikt de Apeldoornse patiënt inmiddels vol goede moed vooruit. Een monoloog.

15 juni