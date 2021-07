Opnieuw zorgen over ‘ongelukskruising’ in Apeldoornse binnenstad

VIDEO Apeldoorn neemt (vol emotie) afscheid van vermoorde Peter R. de Vries: 'Zomaar uit zijn leven gerukt. Bizar, écht bizar’

21 juli ,,Hij is een vader, hij had nog vele jaren voor zich, moest kunnen genieten van zijn kleinkinderen. Dat is hem afgenomen. Bizar, écht bizar.” Apeldoorner Mark Brouwer kan er met zijn verstand niet bij. ,,Dat iemand voor geld een ander vermoordt, kan er bij mij niet in. Zomaar uit zijn leven gerukt. Het gaat om een mensenleven, dat heeft me het meest geraakt.”