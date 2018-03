Oppassen voor plaatselijk dichte mist(banken) in Gelderland

Laatste Wil stopt met distributieplan zelfmoordpoeder

26 maart Coöperatie Laatste Wil stopt definitief met het plan om het dodelijke poeder via speciale inkoopgroepen te verspreiden onder haar leden. Volgens bestuurslid Jos van Wijk uit Apeldoorn is dit besluit vandaag genomen, na een gesprek met het Openbaar Ministerie. ,,Als onze leden juridisch gevaar lopen, kunnen we dit zo niet doorzetten.”