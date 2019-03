Oproep: maximumprijs voor starterswoning in Apeldoorn moet omhoog

De gemeente wil dat er in elke categorie van de woningmarkt voldoende nieuwbouw is. Omdat ze zelf niet bouwt, is het aan projectontwikkelaars, bouwbedrijven en (in het geval van sociale huur) woningcorporaties om die verschillende types woningen neer te zetten. De gemeente maakt daar afspraken over. Voor ‘sociale koop’ is de bovengrens een vrij op naam-prijs van 175.000 euro.