Oproep: Stuur je spitsselfie in

Hond middenin de nacht uit auto gestolen in Apeldoorn

9 september Uit een auto die aan het Oranjepark in Apeldoorn geparkeerd stond, is vannacht een hond gestolen of vrijgelaten. De eigenaar van de hond en de auto, Mohamed Mouhdad, parkeerde de auto rond 03.00 uur op de Van der Houven van Oordtlaan. Toen hij een half uur later terug kwam bleek zijn achterruit te zijn ingetikt, van de hond ontbreekt tot nu toe ieder spoor.