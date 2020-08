Oproep vermiste Dennis te vinden raakt honderden vrijwilligers in hun hart: ‘Zoek alsof het je eigen zoon of broer is’

IC van Gelre wil patiënt op adem laten komen tussen de planten

29 augustus Patiënten van de intensive care in het Gelre ziekenhuis in Apeldoorn die in een fraaie omgeving even kunnen ontspannen, bezoek ontvangen en zelfs buitenlucht inademen. Dat is het doel van een groots plan om een serre en zelfs een daktuin bij de ic te realiseren. Mooi voor patiënt en familie, mogelijk zelfs goed voor het herstel. De hoop is dat heel Apeldoorn meehelpt.