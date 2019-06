Opruimen stormschade tussen Deventer en Apeldoorn vergt hele dag: tot 16.30 uur geen treinen

Vanuit Deventer kwam op het moment van de storm nog een trein, maar deze kon op tijd tot stilstand komen voor de boom. Ongeveer 50 reizigers zaten daardoor uren vast in de trein, tot ze rond 1:30 uur met behulp van de brandweer en ProRail uit de trein konden worden gehaald en via een bus hun weg konden vervolgen. De trein kwam uit Enschede en had als eindbestemming Schiphol. De mensen zaten zo lang ‘vast’ in de trein omdat het een tijd duurde voor het spoor veilig was gesteld en de bovenleiding was geaard.

Grote schade

Nadat de mensen uit de trein zijn gehaald en wat te eten drinken hadden gekregen, is begonnen met de herstelwerkzaamheden. De boom is over de hele breedte van het dubbele spoor gevallen en heeft de bovenleiding flink beschadigd. Voor een deel is deze los getrokken. Ook een portaal, waar de bovenleidingen aan hangen, heeft schade opgelopen. Om de boom veilig weg te halen is een bosbouwer opgeroepen, die samen met de brandweer de boom in stukken gaat zagen en afvoeren. Pas daarna kan Prorail beginnen met de herstelwerkzaamheden. De prognose is nu dat er de hele ochtend, zeker tot half twee, geen treinen zullen rijden. De NS zet vervangende bussen in.