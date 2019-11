Opsporingsambtenaren in Apeldoorn gaan straat op met bodycam

Alice uit Apeldoorn schrijft boek over de sleutels naar succes en geluk: ‘In het dal liggen schatten verborgen’

8:40 Leef je DNA is de titel van het boek van de Apeldoornse Alice Kroeze dat vanavond wordt gepresenteerd. In dat boek geeft ze de lezer ‘de sleutels naar geluk en succes’. Haar les? ,,Wees niet bang voor dalen in je leven. Want juist in die dalen liggen schatten verborgen, waaruit je inspiratie haalt om de weg naar boven in te slaan.’’