Opvallende ideeën voor centrum Apeldoorn: sloop van woongebouw en toch weer knip in Kalverstraat?

Apeldoorn wil het stadshart flink vergroenen. Het moet een plek zijn waar je niet alleen komt om te winkelen of ’s avonds uit te gaan, maar waar het zeven dagen per week levendig en prettig is. Ook om gewoon een wandeling te maken of op een andere manier ‘te verblijven’. Zo’n omgeving ontstaat, is het idee, door planten en bomen toe te voegen en door anders om te gaan met verkeer.