Opvangreus Kidsplus uit Apeldoorn onder verscherpt toezicht: ‘Genoeg is genoeg’

Prijs voor afval gaat komend jaar in veel gemeenten fors omhoog

6:00 Apeldoorn 60 euro erbij. Zwartewaterland 20 euro extra. Deventer plus 40. Hattem 35 euro omhoog. In veel gemeenten in deze regio gaat de afvalstoffenheffing per huishouden komend jaar extreem omhoog, soms tientallen procenten. Oorzaken: een hogere verbrandingsbelasting; en herbruikbare grondstoffen als papier en textiel leveren minder op.