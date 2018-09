Opvolger Cornielje moet uit Gelderland komen

Dat staat in de profielschets die op 3 oktober door Provinciale Staten wordt vastgesteld. De profielschets is samengesteld aan de hand van opmerkingen van 500 inwoners van Gelderland die hun inbreng hebben gegeven. De kandidaat moet ook ervaring hebben in het openbaar bestuur en hij of zij moet een stille diplomaat zijn, een bruggenbouwer en een persoon die zich inzet voor alle inwoners van Gelderland. De profielschets wordt aangeboden aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Clemens Cornielje stopt per 1 februari en is dan 13,5 jaar Commissaris van de Koning van Gelderland geweest.