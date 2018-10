Orang-oetan dood in water; zijn grachten Apenheul te gevaarlijk?

Apenheul laat onderzoeken of epilepsie inderdaad de oorzaak is van Binti’s noodlottige val. Daarvoor is het lichaam van de orang-oetan gisteren voor onderzoek overgebracht naar de Universiteit Utrecht. De 18-jarige Binti had volgens het Apeldoornse dierenpark op tweejarige leeftijd een herseninfarct. Ze hield daar licht hersenletsel aan over, met epileptische aanvallen tot gevolg. Ze kreeg medicijnen om die onder controle te krijgen.



Binti wende volgens Apenheul tijdens haar leven aan de aanvallen. Volgens bioloog Thomas Bionda voelde ze de die aankomen en klom dan uit zichzelf naar beneden, om te voorkomen dat ze zou vallen. Ze kreeg echter steeds meer last van haar ziekte. ,,De laatste jaren moesten we de medicatie steeds vaker verhogen,” aldus Bionda. Zondag daalde ze niet op tijd af. ,,Terwijl Binti bovenin een klimstructuur zat, voelde ze waarschijnlijk weer een aanval aankomen. Ze redde het echter niet meer om naar beneden te klimmen. Ze is gevallen, in het water beland en overleden.”