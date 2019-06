Oranje-rotonde in Apeldoorn moet nog even op gang komen voor voetbalvrouwen

Een rotonde vol feestende voetbalfans, dat is de traditie in Apeldoorn na gewonnen grote wedstrijden van het Nederlands elftal. Bij de heren tenminste. Bij de dames moet het nog even op gang komen, bleek dinsdag.

Een voorzichtig toetertje. Een paar kinderen in oranje shirt, een kluitje scholieren die op hun fiets hangen en afwachtend toekijken. Kort na de eerste gewonnen WK-wedstrijd van de voetbalvrouwen blijft de polonaise uit op de rotonde met de Zwevende Maagden in Apeldoorn. Reken maar dat dat gaat groeien, weten bijvoorbeeld René en Griet van Minnen-Weber zeker.

Lawaai

Een klein knalletje gaat af. Celina van Wijhe en Chloë ten Dam merken het misschien niet eens, want zij maken zelf lawaai met hun toeters. ,,Onze buurman heeft het versierd’’, zeggen de 12-jarigen trots. Dat het niet direct vol staat is niet erg. ,,Het wordt al steeds drukker.’’ Maar de verkeersregelaars die voor de zekerheid klaar staan, hebben het wel gekker meegemaakt.

Verwachtingen

Afgelopen week is de rotonde in woonwijk De Maten alvast oranje versierd. Nadat het dameselftal eerder het EK won, zijn ook rond dat team de verwachtingen en het enthousiasme groter dan voorheen. En met een winnend doelpunt van Oranje in de slotminuten is er deze middag toch alle reden voor een spontaan feestje.

Vlaggen

Kai van Vliet (9) loopt daarom benieuwd met zijn moeder en broertje Nik (5) naar het oranjeplein. Maar helaas dus. Het verkeer rijdt z'n gewone rondjes terwijl rondom hier en daar een plukje mensen vooral afwacht wat die andere plukjes doen. Zelfs Kai herinnert zich dat dat ook anders kan. ,,Ik heb hier een keer met een vriendje met toeters en vlaggen gelopen, en toen was het volgens mij helemaal vol.’’

Iets verder zit Randy Jahn (35) in oranje T-shirt op een bankje. ,,Normaal is het altijd hartstikke druk.’’ Daarom had hij nu meer aanloop verwacht. ,,Ook omdat er een oproep op Facebook was geplaatst.’’

Bier

Zoals meer mensen heeft Jahn het vermoeden dat het moment een grote rol speelt: een dinsdagmiddag is toch iets anders dan pakweg een vrije vrijdagavond. Weet ook een man die - met flesje bier zelfs in de hand - aan komt lopen. ,,En dan zie je toch dat het nog niet echt leeft. Mensen nemen hier nog geen vrij voor. Maar zaterdag zijn de meeste mensen dat natuurlijk wel’’, kijkt hij vast vooruit. ,,Dan is het drukker - 100 procent.’’

Super

René en Griet van Minnen-Weber gaan weer op huis aan. ,,We zijn al jaren fans. De dames hebben we de laatste maanden ook gevolgd, en we vinden dat ze het super doen.’’ Die verdienen dus óók een vastgelopen rotonde. Aan dit echtpaar (57 en 54 jaar) zal het niet liggen. Dikke kans dat zij hier zaterdag weer staan: opnieuw in oranje shirt, met rood-wit-blauwe hoed en toeter.