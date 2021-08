Oranjefeest in Wenum-Wiesel valt in het water door corona-eis van maximaal 750 bezoekers

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Aantal corona-besmettin­gen daalt in deze regio, steeds meer mensen volledig gevacci­neerd

25 augustus Na een aantal dagen van toenemende nieuwe besmettingen met COVID-19 in de regio, is vandaag te zien dat een daling is ingezet. Stonden gisteren nog vijf gemeenten op donker-oranje, nu is dat er nog maar één. Het gaat om de gemeente Rijssen-Holten. Gisteren waren daar 28,8 positieve testen op 100.000 inwoners, vandaag is dat cijfer gestegen naar 34.