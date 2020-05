Oranjeparkconcert in Apeldoorn schuift een jaar op

Het Oranjeparkconcert is verplaatst naar 3 juli 2021. Dat is bijna een jaar later dan aanvankelijk de bedoeling was. Het is van de evenementen waarvoor Erfgoedplatform Apeldoorn (EPA) een nieuwe datum heeft gevonden.

Voor het Orkest van de Koninklijke Marechaussee, dat het concert verzorgd, behoorde een jaar verschuiven nog tot de mogelijkheden. Het Oranjeparkconcert is in principe bedoeld voor relaties van organisatie die bij EPA zijn aangesloten. Omdat er volop ruimte is in het Oranjepark kan echter iedereen genieten van het concert.

Het evenement is een voortzetting van het in 2018 in het kader van het Festival Over Grenzen in Gelderland gehouden concert. Vanwege de verhindering van het Orkest van de Koninklijke Marechaussee werd het concert vorig jaar verzorgd door het Orkest van de Douane en Belastingdienst.

Erfgoedkalender

Van de zogenoemde Erfgoedkalender 2020 is door de coronacrisis niet veel meer over. Nadat het Historisch Café van vrijdag 3 april niet kon doorgaan, komt ook het Historisch Café van vrijdag 5 juni te vervallen. Het programma van 3 april (Atlas van wijk Berg en Bos en het Bevrijdingsfestival 75 jaar) wordt doorgeschoven naar 2021. Tijdens het Historisch Café van 5 juni zou stil worden gestaan bij het jubileum van het Rode Kruis. En er zou een preview van het nieuwe boek Evacuatie 1944 worden gegeven. Het EPA-bestuur hoopt hier voor een nieuwe datum in het najaar te vinden.