Oranjerotonde in Apeldoorn kleurt rood: uitzinnige Marokkaanse supporters vieren winst in kwartfinale

Definitie­ve afdekking oude vuilstort in Eerbeek kost papierindu­strie miljoenen: ‘Een grote paraplu’

Het einde van de langslepende kwestie rond de oude stortplaats aan de Doonweg in Eerbeek lijkt in zicht. Er is een plan om de stortplaats, die tijdelijk is afgedekt met staalslakken, definitief af te dekken. Het afgelopen jaar bleek dat de staalslakken door contact met regenval zorgden voor verontreinigd grondwater.

7 december