Organisatie Kanaalconcerten Apeldoorn zag geen oplossing: ‘Wat kun je nog veranderen aan evenement als dit?’

VIDEO 2,9 miljoen kijkers zien boer Ronald (37) uit Terwolde 28 brieven krijgen

24 februari Het brievenbezorgmoment bij melkveehouder Ronald uit Terwolde is door 2,9 miljoen kijkers bekeken. Kijkcijferkanon Boer Zoekt Vrouw was daarmee verreweg het best bekeken programma van de dag.