Organisatie overweegt rechtszaak tegen afblazen Molukse herdenking in Apeldoorn

Eind vorige week werd duidelijk dat de herdenking dit jaar niet meer in Orpheus plaatsvindt. ,,De directeur van Orpheus stelt zich op het standpunt dat de veiligheid niet op orde is’’, zegt John Wattilete, president van de regering in ballingschap. ,,Maar daar zijn wij het niet mee eens. We hebben ook nog aan Orpheus voorgesteld dat zij de beveiliging dan zelf konden regelen. Het is niet gelukt om alles voor 15 februari te regelen, maar we komen al tien jaar bij Orpheus. We zijn geen nieuwe klant, dan kun je toch nog met elkaar in overleg gaan?’’