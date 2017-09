Organisatie rally wil opheldering na last minute-weigering van Apeldoorn

Veiligheidsplan

Voor het evenement in april kreeg zijn organisatie wel medewerking van de gemeenten Putten en Barneveld, maar in Apeldoorn kwam er drie weken voor de rally ineens een kink in de kabel. Het gepresenteerde veiligheidsplan zou niet door de beugel hebben gekund. Maar datzelfde veiligheidsplan was ook gepresenteerd aan de twee andere gemeenten die werden aangedaan en daar werd wel een vergunning verleend, mopperde Van de Hel. Bovendien was alles getoetst door de autosportbond KNAF.

,,De ambtenaar belde me dat hij over de proef was gereden'', vertelde Van de Hel, ,,en hij vond het helemaal niks. Zandwegen, met huizen erlangs, hij zou negatief adviseren want hij vond het onveilig.'' Toen drie weken voor tijd de afwijzing een feit was, resteerde te weinig tijd om die beslissing aan te vechten via de rechter, legde de organisator uit. Niet alleen kostte het de organisatie volgens hem ruim tien mille, ook was het nu geen volwaardige rally meer.