Orgelman moet centrum uit: winkelgebied mag niet te gezellig worden, vindt de gemeente

Zorg voor anderen en geef nooit op, dat zijn de levensles­sen van de Joodse oorlogsve­te­raan Martin Maxwell

15:00 Het leven van Martin Maxwell uit Toronto is als een Hollywoodfilm. De Canadese veteraan (96) zat als Joodse jongen in een Weens weeshuis. Het Kindertransport bracht hem in Engeland, waar hij een opleiding kreeg als militair. Hij vocht tegen Duitsers, overleefde als glider-piloot D-Day en de Slag om Arnhem, zat krijgsgevangen in Apeldoorn en keek de dood talloze malen in de ogen. Maar hij is er nog steeds. ,,Mensen hebben mij geholpen, dus ik help anderen.’’