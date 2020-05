Orgelman moet centrum uit, winkelgebied mag niet te gezellig worden vindt gemeente Apeldoorn

VIDEO Kunstena­res brengt atelier naar je toe in Apeldoorn

1 mei Wat doe je als je het puzzelen en televisie kijken na al die dagen ‘opgesloten’ in huis een beetje beu bent? Maak dan eens een mooi kunstwerkje! Althans, die optie is mogelijk in Apeldoorn. Kunstenares Ilonka Modderkolk van Crea De Maten is er in de coronacrisis mee begonnen. ,,Als mensen niet meer naar mijn atelier kunnen, dat breng ik het atelier toch naar ze toe?”