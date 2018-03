Orgelman Robin kan eigen orgel weer draaien in Apeldoorn

Beekbergen bouwt aan paasvuur

13:30 In Beekbergen en dorpen als Ugchelen en Klarenbeek wordt gebouwd aan de paasvuren die later dit weekeinde in vlammen gaan. ,,Vorig jaar'', blikt Wiljo Jochems bij de Boerderij in Beekbergen terug, ,,hadden we het hout teveel aangeperst en wilde het nauwelijks branden. Daar hebben we wel van geleerd.''