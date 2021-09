Orkaan Irma blies honkballer Eddee Brooks naar WSB in Apeldoorn: ‘Hier wil ik slagen’

Okay, tweede klasse is niet direct het niveau dat hij voorstaat in de sport, maar geen kwaad woord over de Apeldoornse club waar hij sinds een paar maanden in het veld staat. ,,Want hoewel ze niet op topniveau spelen, wordt de sport hier wel beleefd alsof ze op topniveau spelen. En dat is geweldig”, zegt hij vanuit het rijtjeshuis in Apeldoorn-Zuid waar hij samenwoont met zijn oudere zus Tamisha (32), haar kinderen en zijn jongere broer Tuyen (16).