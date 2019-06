Orkest de ereprijs uit Apeldoorn in Nederlandstalige opera St Louis Blues

De in het Nederlands gesproken en gezongen opera St. Louis Blues van Chiel Meijering is gebaseerd op ware gebeurtenissen in het jaar 1939. In dat jaar vaart het passagiersschip de St. Louis met 937 Joodse passagiers aan boord af van Hamburg naar Havana. De vluchtelingen hopen zich in veiligheid te brengen door in Cuba een inreisvisum voor de VS te bemachtigen. Wat begint als een tocht vol euforie eindigt in deceptie: Cuba, de VS en Zuid-Amerika sluiten hun grenzen voor vluchtelingen. Het schip keert met de ruim 900 Joden noodgedwongen terug naar Europa, alwaar voor de meesten hetzelfde lot wacht als voor miljoenen Joden ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.