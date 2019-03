Orpheus doopt eigen festival tot Jazz Festival Generations

Barendregt maakte de naam en de line - up van het festival, dat er komt op haar initiatief, bekend tijdens de cd- presentatie van jazzpianist Peter Beets. Hij is één van de headliners van het festival. ,,De naam van het festival komt voort uit het idee dat we er als theater voor alle generaties willen zijn’’, legt Barendregt de keuze uit. ,,Jong en oud publiek, jong talent en gevestigde namen, we willen er voor iedereen zijn. Volgens mij zijn we daar ook in het programma in geslaagd, er is voor ieder wat wils.’’