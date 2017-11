Orpheus haalt Fiddler on the roof binnen

Grote jongens

Een concrete zet om dat te bereiken is een samenwerking die nu is aangegaan met andere 'grote jongens' in Nederland: De La Mar Theater Amsterdam, Luxor Theater Rotterdam, Chassé Theater Breda en MartiniPlaza Theater Groningen. Eerder dit jaar werd die Theateralliantie al in deze krant aangekondigd, nu is het een feit. En is het eerste resultaat behaald: het vastleggen van Fiddler on the roof.