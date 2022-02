Orpheus in Apeldoorn haalt galapremière Hazes-musical op de valreep binnen: ‘Kers op de taart’

Aan het Apeldoornse theater Orpheus de taak om binnen no-time een knalfeest op poten te zetten. Door een corona-uitbraak in de cast van de Hazes-musical Hij gelooft in mij, is eerste opvoering in het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam afgelast. En dus gaat één van de grootste musicals van het moment op 27 februari in Orpheus in première.