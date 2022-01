Orpheus in Apeldoorn vliegt uit de startblokken met The Sound of Music: ‘Mensen klappen nu iets harder’

Een deel van een interieur vliegt meters boven de vloer. Lange stukken kabel wachten om verbonden te worden, podiumbouwers rijden kisten heen en weer en hangen decorstukken op. In Orpheus is het dinsdagmiddag haast als vanouds. Een ploeg is hard aan het werk om de grote zaal klaar te maken voor The Sound of Music. Jan de Haas, specialist podiumtechniek, glundert achter zijn installatie.