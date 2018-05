Orpheus start theaterseizoen met feestje in Apeldoornse binnenstad

Ondanks juridische strijd tijd voor een feestje bij bouw winkelcen­trum Anklaar

8:33 Ondanks onderling gesteggel over het aantal parkeerplekken zijn alle betrokken partijen het erover eens, de vaart mag er wel in bij de bouw van het nieuwe winkelcentrum Anklaar in Apeldoorn. Omwonenden, winkeliers, de ontwikkelaars en gemeente Apeldoorn vierden gistermiddag samen een feestje vanwege de volgende stap in de bouw van het inmiddels omstreden winkelcentrum.