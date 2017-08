Oscar Dros (55) nieuwe politiechef Eenheid Oost-Nederland

Dros volgt Stoffel Heijsman op, die van 2011 tot begin dit jaar de politiechef was van Oost-Nederland. Korpschef Erik Akerboom over Dros: ,,De eenheid zocht een zelfbewuste netwerker die oog heeft voor mogelijkheden en kansen, maar die ook grenzen kan aangeven. Iemand die ervaring heeft met grote veranderingen in de organisatie en die mensen aan zich weet te binden. In mijn ogen is dat Oscar Dros ten voeten uit. Hij is een waarden-gedreven leidinggevende met oog voor zowel resultaat als mens. Een teamspeler met een sterke externe oriëntatie en een politieman in hart en nieren."