Oud-AGOVV-speler Jan Vreugd overleden

Vreugd maakte in AGOVV's ‘gouden tijd’ als stopperspil en rechtsback het eerste avontuur in het betaald voetbal van ‘de Blauwen’ mee. In de jaren vijftig en zestig speelde hij samen met spelers als Joop Niezen, Mais Hanskamp, Sietze de Vries en Joop Kluin.