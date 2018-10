Oud asfalt kan soms nog best een tijdje mee in Apeldoorn

video ‘My Dolly’ als voorspel van Apeldoorns poppenbor­deel

10:00 Het plan om in Apeldoorn een poppenbordeel in te richten mag dan nog lang niet in kannen en kruiken zijn, initiatiefnemer Tjeerd-Jan Smit heeft in samenwerking met allemansvriend Johan Vlemmix en zanger Rob Zorn wel vast een bijpassende hit en videoclip gelanceerd. ‘My Dolly’ heet het nummer, verwijzend naar het plan van Smit. ,,Het lijkt ons geweldig om onze ‘love dolls’ straks ook aan te bieden aan showbizz Nederland.”