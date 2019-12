Oud bedrijfspand in Eerbeek groeit na brand uit tot een bezienswaardigheid

Een oud gebouw met kapotte ruiten. Veel troostelozer kan het niet. Maar in Eerbeek is het momenteel een bezienswaardigheid.

Het pand van papierfabriek Smurfit Kappa is zondagavond door een enorme vuurzee verwoest en dat prikkelt nou eenmaal de nieuwsgierigheid. Dorpelingen komen lopend, op de fiets of soms zelfs met de auto om the day after een kijkje te nemen.

Waarom opa?

,,Waarom zijn de ruiten stuk?”, wil een kleuter even na tweeën van zijn opa weten. Die legt uit dat dat door de hitte is gekomen. Zijn kleinzoon vuurt meteen een volgende vraag op hem af. ,,Waarom is er brand geweest?”. Daarop moet grootvader het antwoord schuldig blijven. Niet zo vreemd. Ook de brandweer en politie zeggen nog in het duister te tasten over de oorzaak.

Het duo houdt na een paar minuten voor gezien. Een paar meter verderop staan twee mannen wat langer stil. Het blijken twee werknemers van Smurfit Kappa te zijn. ,,Ik was er gisteravond ook. Maar toen was het zo ontzettend druk", zegt één van hen. ,,Dus kom ik nu nog even kijken, want ik moet vanavond gewoon werken.”

Drukmachine kadoek?

De brand heeft het productieproces namelijk niet stilgelegd. ,,Dit gedeelte wordt namelijk al tien tot vijftien jaar niet meer gebruikt. Maar dat wil niet zeggen dat er niets meer in stond. Ik heb begrepen dat een vrij nieuwe drukmachine waterschade heeft opgelopen.”

Of dat klopt, is eveneens gissen. Hun werkgever laat weten - nog - geen reactie te willen geven.