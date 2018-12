Brand in Apeldoorn­se loods begon in een van de opgeslagen fietsenac­cu's

12:29 De brand die vrijdagavond woedde in een opslagloods met fietsenaccu's aan de Gladsaxe in Apeldoorn, is ontstaan in één van de opgeslagen accu's. Dat heeft het team brandonderzoek kunnen vaststellen, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland (VNOG).