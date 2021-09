Oud-burgemeester van Apeldoorn Pieter Beelaerts van Blokland overleden

Van Beelaerts Blokland (CDA) was van 1981 tot 1985 burgemeester van Apeldoorn. In de jaren zeventig en tachtig was hij onder meer minister van VROM in het eerste kabinet van Agt-Wiegel, lid van de Tweede Kamer en na zijn burgemeesterschap van Apeldoorn was hij vele jaren Commissaris van de Koningin in Utrecht.