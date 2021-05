Oud-directeur loog tegen Topparken over strafrechtelijk verleden: ontslag is terecht

Oud-directeur Ferris van H. uit Apeldoorn is terecht op staande voet ontslagen bij vakantieconcern Topparken uit Lunteren. De 34-jarige heeft niet de waarheid gesproken over zijn strafrechtelijke verleden en het bedrijf zo op ‘een dwaalspoor’ gezet.

Dat concludeert de rechtbank in Arnhem. De familie Bergervoet, eigenaar van Topparken, zei Van H. op staande voet te hebben ontslagen, omdat hij als directeur onterecht geld aan zichzelf dan wel een eigen bedrijf zou hebben uitgekeerd. Ook loog Van H. volgens de familie over een eerdere veroordeling in een oplichtingszaak rond scheepswerfmagnaat Thecla Bodewes.



De kantonrechter geeft de familie Bergervoet nu gelijk op dat laatste punt. Zo gaf Van H. een van de aandeelhouders van Topparken onjuiste informatie toe zij vroeg hoe het met zijn strafzaak stond, oordeelt de rechter. ‘Hij antwoordde: ‘oud nieuws’, terwijl hoger beroep in de strafzaak nog loopt’, laat de rechtbank weten. Ook verstuurde Van H. via WhatsApp vervalste bewijsstukken van zijn ‘onschuld’ naar de financieel manager van Topparken.

Voldoende bewijs

Opgeteld vindt de kantonrechter dit al voldoende om te zeggen dat de familie Bergervoet Van H. per direct mocht ontslaan. Die komt volgens de rechtbank daarom niet toe aan de beoordeling van de aantijgingen over fraude die Topparken had aangevoerd om Van H. de laan uit te sturen.



Van H. - die tevens verdachte is in een misbruikzaak rond een babysitter in Zuid-Frankrijk en daarom niet met zijn volledige naam wordt genoemd - vindt juist dat hij begin dit jaar onterecht op staande voet is ontslagen als directeur bij Topparken en stapte daarom naar de rechter. De advocaten van Van H. zeiden dat de familie Bergervoet wel degelijk van de kwestie rond Bodewes afwist. Ook kon Van H. volgens een raadsman zelf helemaal geen betalingen verrichten, omdat een uiteindelijke betaling altijd zou worden gedaan door de familie Bergervoet. Van fraude zou geen sprake zijn geweest.

Relatie gebrouilleerd

Tijdens de zitting bij de rechtbank in Arnhem werd al duidelijk dat de relatie tussen de familie Bergervoet en Van H. volledig gebrouilleerd is geraakt. Van H. verscheen naar eigen zeggen niet in de rechtbank vanwege ernstige bedreigingen uit de richting van de familie. Zo stelt hij dat vanuit een Bentley voor zijn huis in Apeldoorn schietgebaren zijn gemaakt. Bergervoet ontkent de bedreigingen met klem. De rechter, die onder meer een filmpje met de vermeende gebaren zag, merkt op dat ze tijdens de zitting ‘niet aannemelijk’ zijn geworden.

Wel gaat de rechter mee in het verzoek van Van H. nog een deel van zijn eerdere salaris te ontvangen. Topparken mag dat deel verrekenen met het bedrag dat de Apeldoorner nog aan het bedrijf moet betalen, omdat hij zich ‘zodanig gedragen’ heeft dat hij op staande voet moest worden ontslagen. De rechter wijst diverse andere verzoeken van Van H., waaronder een vergoeding van bijna een miljoen euro, wel af.

De advocaten van de familie Bergervoet gaven eerder aan dat zij via de rechter nog achter Van H. willen aangaan vanwege tonnen aan fraude die hij zou hebben gepleegd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.